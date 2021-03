Lavoro, disoccupati bloccano il Lungomare. (Di lunedì 29 marzo 2021) Una manifestazione di protesta con un blocco stradale di alcuni minuti sul Lungomare è stata fatta oggi a Napoli dai disoccupati aderenti al Movimento 7 Novembre. 'Proponiamo da anni progetti per la ... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 29 marzo 2021) Una manifestazione di protesta con un blocco stradale di alcuni minuti sulè stata fatta oggi a Napoli daiaderenti al Movimento 7 Novembre. 'Proponiamo da anni progetti per la ...

