Lavoro, congedi Covid per figli in DAD fruibili sino al 30 giugno (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ possibile presentare domanda di congedo Covid per i figli fino a 14 anni a partire dal 13 marzo e sino al prossimo 30 giugno, senza alcun limite di durata e prolungando il precedente congedo richiesto. Lo precisa una circolare dell’INPS in relazione ai congedi richiesti dai genitori di figli minorenni a causa della quarantena o anche a causa della Dad. Due le ipotesi previste. Retribuzione al 50% per figli fino a 14 anni Nel caso di genitori con figli fino a 14 anni, è possibile chiedere il congedo in caso di quarantena, perché il figlio è positivo al Covid o perché la scuola è in quarantena, ma anche nel caso in cui sia prevista la Dad. In questo caso si potrà chiedere all’INPS un congedo con causale ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ possibile presentare domanda di congedoper ifino a 14 anni a partire dal 13 marzo eal prossimo 30, senza alcun limite di durata e prolungando il precedente congedo richiesto. Lo precisa una circolare dell’INPS in relazione airichiesti dai genitori diminorenni a causa della quarantena o anche a causa della Dad. Due le ipotesi previste. Retribuzione al 50% perfino a 14 anni Nel caso di genitori confino a 14 anni, è possibile chiedere il congedo in caso di quarantena, perché ilo è positivo alo perché la scuola è in quarantena, ma anche nel caso in cui sia prevista la Dad. In questo caso si potrà chiedere all’INPS un congedo con causale ...

