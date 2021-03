Lavoro: a Napoli protesta disoccupati, blocco stradale (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una manifestazione di protesta con un blocco stradale di alcuni minuti sul lungomare è stata fatta oggi a Napoli dai disoccupati aderenti al Movimento 7 Novembre. “Proponiamo da anni progetti per la rigenerazione urbana, la mobilità turistica, il recupero delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, la riapertura di spazi pubblici e la gestione delle aree verdi in città” affermano in un documento. “Prospettive fattibili – aggiungono – attraverso nuovi percorsi di aggiornamento e formazione-Lavoro utilizzando fondi europei destinati a queste necessità”. Due giorni fa gli stessi appartenenti al gruppo erano scesi in piazza del plebiscito Queste le loro parole sul post di facebook: “NON CI FERMIAMO. Questa mattina siamo stati a Piazza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Una manifestazione dicon undi alcuni minuti sul lungomare è stata fatta oggi adaiaderenti al Movimento 7 Novembre. “Proponiamo da anni progetti per la rigenerazione urbana, la mobilità turistica, il recupero delle eccedenze alimentari e farmaceutiche, la riapertura di spazi pubblici e la gestione delle aree verdi in città” affermano in un documento. “Prospettive fattibili – aggiungono – attraverso nuovi percorsi di aggiornamento e formazione-utilizzando fondi europei destinati a queste necessità”. Due giorni fa gli stessi appartenenti al gruppo erano scesi in piazza del plebiscito Queste le loro parole sul post di facebook: “NON CI FERMIAMO. Questa mattina siamo stati a Piazza ...

