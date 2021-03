L’attrice di nuovo mamma: lo annuncia con un tenero ritratto di famiglia, dopo il parto in acqua (Di lunedì 29 marzo 2021) mamma per la terza volta e di un’altra femminuccia. La cantante e attrice, che ha scelto di dare alla luce la figlia attraverso il parto in acqua, ha dato la lieta notizia sul suo profilo Instagram ufficiale pubblicando un ritratto di famiglia dolcissimo in bianco e nero in cui ci sono proprio tutti. Suo marito Matthew Koma, musicista e cantante della band Winnetka Bowling League, sposato nel 2019, la piccola Banks Violet, che è nata a ottobre del 2018 ed è la prima figlia della coppia e poi il primogenito Luca Cruz, avuto dalla neo mamma nel 2012 durante il primo matrimonio con Mike Comrie. “Mae James Bair – Ti amiamo bellezza”, ha scritto sotto Hilary Duff, che è classe 1987 e ha iniziato la sua carriera nello spettacolo da giovanissima.



