L' Anm al Governo | fermiamo la giustizia se non ci vaccinate Cartabia | sapevate

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nuove scintille sulla: ad accenderle la minaccia dell'Associazione nazionale magistrati di rallentare o addirittura sospendere l'attività giudiziaria in mancanza di tutele per la salute ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anm Governo

Secondo l', il 'considera il servizio giustizia con carattere di minore priorità rispetto ad altri servizi essenziali già sottoposti a vaccinazione ', decisione che desta 'disagio e ...... dove rilancia un tweet della giornalista e scrittrice Annalisa Chirico che parla del 'ricatto dell'che 'non esclude' la sospensione dell'attività giudiziaria qualora ilnon garantisca ai ...Alla fine l’Associazione Nazionale Magistrati ha dovuto fare un passo indietro, travolta da polemiche e livori. La nota con cui sembrava voler minacciare il Governo di uno stop alle attività giudiziar ...Il capo della Lega in videoconferenza con i suoi presidenti di regione: "No a tenere tutto chiuso e fermo indipendentemente dai dati sanitari. Assurdo consentire le vacanze all'estero ...