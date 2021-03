L’agente di Zaccagni | “Se avessi un euro | lo punterei su Simone Inzaghi al Napoli”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 marzo 2021) Fausto Pari, agente di Mattia, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss. Demme è un calciatore importantissimo, meno appariscente degli altri ma fondamentale per l’equilibrio della squadra. È lui l’equilibratore.è una mezz’ala. Nasce lì. Poi Juric è stato bravo nell’impostarlo in un nuovo ruolo. Questo ha fatto bene a Mattia, che oggi sa ricoprire più ruoli. Al posto di Fabian Ruiz? Forse lo spagnolo è più costruttore. Juric ha avuto ragione, visti i risultati raggiunti. Il corteggiamento delè stato incessante e pressante a gennaio. Anche altri club non avevano le risorse per ultimare l’operazione, che era prevista per giugno con la permanenza di Mattia a Verona. L’interessamento è forte tuttora, indipendentemente da chi sarà l’allenatore del. Bisognerebbe ...