Lady Gaga e la «montagna di fiori» che il fidanzato Michael Polansky le ha inviato a Roma (Di lunedì 29 marzo 2021) Lady Gaga il 28 marzo ha compiuto 35 anni. Li ha festeggiati a Roma, dove sta girando House of Gucci, il kolossal di Ridley Scott ispirato alle vicende della famiglia dell’alta moda italiana e incentrato sull’omicidio di Maurizio Gucci. Nonostante la distanza, il fidanzato Michael Polansky le ha inviato un gigantesco cesto di fiori. E la diva, postando una foto in cui abbraccia il regalo nella sua stanza d’hotel, ha scritto: «Quando il tuo fidanzato per il tuo compleanno ti spedisce a Roma una montagna di fiori. Ti amo. Mi manchi. Non vedo l’ora di essere a casa con te e i miei cagnolini. È tutto ciò di cui ho bisogno». Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 marzo 2021) Lady Gaga il 28 marzo ha compiuto 35 anni. Li ha festeggiati a Roma, dove sta girando House of Gucci, il kolossal di Ridley Scott ispirato alle vicende della famiglia dell’alta moda italiana e incentrato sull’omicidio di Maurizio Gucci. Nonostante la distanza, il fidanzato Michael Polansky le ha inviato un gigantesco cesto di fiori. E la diva, postando una foto in cui abbraccia il regalo nella sua stanza d’hotel, ha scritto: «Quando il tuo fidanzato per il tuo compleanno ti spedisce a Roma una montagna di fiori. Ti amo. Mi manchi. Non vedo l’ora di essere a casa con te e i miei cagnolini. È tutto ciò di cui ho bisogno».

