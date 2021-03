La ventiquattresima giornata di Basket-Serie A

(Di lunedì 29 marzo 2021) vede Milano incappare nella quarta sconfitta stagionale contro l’Umana Reyer Venezia, vincente in casa 69-63. Successi preziosi per le due inseguitrici dei meneghini: Brindisi passa a Brescia 68-74, mentre la Virtus fa suo il derby di Bologna contro la Fortittudo 81-73. Bene anche Treviso e Varese. : quali sono stati i risultati? BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VANOLICREMONA 95-84 GERMANI BRESCIA-HAPPY CASA BRINDISI 68-74 UMANA REYER VENEZIA-AJX ARMANI EXCHANGE MILANO 69-63 OPENJOBMETIS VARESE-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 88-70 DE LONGHI TREVISO-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 95-76 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-FORTITUDO LAVOROPIU BOLOGNA 81-73 UNAHOTELS REGGIO EMILIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 29/3 20.30 La classifica AJX ARMANI EXCHANGE MILANO pt 36 HAPPY CASA BRINDISI pt 32 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA pt ...

Advertising

fabiocavagnera : Si è appena chiusa la ventiquattresima giornata di LBA Serie A UnipolSai. Spicca il successo della Virtus Bologna n… - OlimpiaMiNews : Si è appena chiusa la ventiquattresima giornata di LBA Serie A UnipolSai. Spicca il successo della Virtus Bologna n… - AlessandroMagg4 : Si è appena chiusa la ventiquattresima giornata di LBA Serie A UnipolSai. Spicca il successo della Virtus Bologna n… -

Ultime Notizie dalla rete : ventiquattresima giornata

Il derby numero 110 di Basket City va alla Virtus. L'attesa sfida tra le bolognesi delladi Serie A di basket va agli uomini di Djordjevic, costretti a sudare sino all'ultimo per piegare la Fortitudo sull'81 - 73. Il pronostico della vigilia pareva poter essere ...Gli ospiti hanno invece ceduto per 0 - 2 alla Ternana, nel recupero dellasolo pochi giorni fa. Tabella alla mano, per i lucani, è finora campionato da otto vittorie, sette ...Nel big-match del 24esimo turno di seria A, nono di ritorno targato LBA, Venezia supera Milano al termine di una gara equilibrata con le difese grandi protagoniste. La formazione di De Raffaele con me ...Nella ventiquattresima giornata di Serie A, cade la capolista Milano a Venezia. Ne approfitta Brindisi che espugna Brescia e si porta a 32 punti, ora a -4 dall’Olimpia. Il derby di Bologna lo vince la ...