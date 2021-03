La Spezia: "Se non posso benedire coppie gay, non benedico neanche le palme" (Di lunedì 29 marzo 2021) "Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d'olivo". Il parroco di Bonassola (La Spezia) , Giulio Mignani , non benedice le palme... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 29 marzo 2021) "Se nonleformate da persone dello stesso sesso, allora nonneppuree ramoscelli d'olivo". Il parroco di Bonassola (La) , Giulio Mignani , non benedice le...

rtl1025 : ?? 'Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramos… - MediasetTgcom24 : La Spezia, la protesta del parroco: 'Se non posso benedire coppie gay, non benedico neppure le palme' #bonassola… - mongiatweet : Il sabato o la domenica pomeriggio sono in tensione per uno Spezia-Benevento. E non tifo né Spezia né Benevento. - simbaissad : RT @rtl1025: ?? 'Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d'oli… - paolorm2012 : RT @eccapecca: Giulio Mignani. Giusto. #palme #domenicadellepalme #Bonassola - La Spezia #LGBTQ -