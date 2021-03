La solitudine dei credenti e il conforto di papa Francesco

(Di lunedì 29 marzo 2021) Poco più di un anno fa, in una livida sera di marzo,volle pregare 'urbi et orbi' per l'umanità provata dalla pandemia. Era da solo nella grande piazza dove aveva appena smesso di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : solitudine dei

La Gazzetta del Mezzogiorno

...e paure, le fragilità dell'essere umano e la forza della rinascita. 'Con il tempo ci si accorge di non essere forti come crediamo' spiega l'artista in merito all'origine biografica......il consueto andareprogrammi del mattino. Ma molte persone avvertirono il vuoto di quel momento di conforto che veniva meno. E oggi che siamo a un'altra Pasqua celebrata nellaquell'...Buone notizie dagli amici ormoni, questa volta sul fronte degli uomini. Il testosterone, unito a stili di vita sani, previene o riduce il diabete di tipo 2, in modo molto significativo. Un ...Roma - Sara' il cardinale vicario Angelo De Donatis a presiedere i riti della Settimana Santa nella basilica di San Giovanni in Laterano. Il primo aprile, ...