La situazione delle scuole nelle singole regioni (Di lunedì 29 marzo 2021) La priorità? “Tornare alle lezioni in presenza fino alla prima media anche in zona rossa dopo le festività”, ha dichiarato il premier Draghi. L’intenzione è quella di avere 6 studenti su 10 nelle loro classi, ovvero 5,3 milioni di alunni. Però fino al 7 di aprile sarà ancora valida la regola generale che prevede tutti gli istituti chiusi in zona rossa mentre in arancione aperti fino alle medie. Tuttavia già da questo lunedì 29 marzo in alcune regioni, anche se rosse, le scuole sono aperte. Vediamo la situazione regione per regione. Ecco la situazione delle singole regioni Valle d’Aosta Secondo l’ordinanza del presidente della Regione Erik Lavevaz, nonostante il passaggio della regione in zona rossa, le scuole dell’infanzia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) La priorità? “Tornare alle lezioni in presenza fino alla prima media anche in zona rossa dopo le festività”, ha dichiarato il premier Draghi. L’intenzione è quella di avere 6 studenti su 10loro classi, ovvero 5,3 milioni di alunni. Però fino al 7 di aprile sarà ancora valida la regola generale che prevede tutti gli istituti chiusi in zona rossa mentre in arancione aperti fino alle medie. Tuttavia già da questo lunedì 29 marzo in alcune, anche se rosse, lesono aperte. Vediamo laregione per regione. Ecco laValle d’Aosta Secondo l’ordinanza del presidente della Regione Erik Lavevaz, nonostante il passaggio della regione in zona rossa, ledell’infanzia ...

Ultime Notizie dalla rete : situazione delle Covid, Galli: 'Speriamo si consolidino tendenze anche con ultime misure' 'La netta impressione è che siamo ancora in una situazione in cui gli ospedali stanno rientrando in quella fase in cui non si va chiaramente né su ... tutto sommato, delle vaccinazioni'. Lo ha detto l'...

Venezuela, Maduro propone: "petrolio in cambio dio vaccini" ... però, si trova in una situazione di difficoltà finanziaria che non consentono di pagare le ulteriori dosi, perché da anni ha ingenti risorse finanziarie ed oro congelati all'estero a causa delle ...

Breton (Ue): passaporto sanitario dal 15 giugno. A Parigi situazione ospedaliera al limite Il Sole 24 ORE “Pinocchio sugli sci”: primi verdetti per i baby sulle piste dell’Abetone Presente anche Flavio Roda, presidente della Federsci che si è complimentato con tutti gli atleti in gara: «Quella attuale è una situazione ... i giovanissimi atleti delle categorie U9/Baby ...

Toscana Zona Rossa: da oggi chiuse tutte le scuole Cosa cambia con il nuovo Colore Covid. Nardella: "Dopo Pasqua riaprono, altrimenti a che è servito vaccinare i docenti?" Da oggi lunedì 29 marzo fino a venerdì 2 aprile la Toscana è Zona Rossa e lo sa ...

