La scorrettezza del politically correct: Oxford censura Mozart, tutte le altre condanne dall"Odissea' a 'Dragon Ball' (Di lunedì 29 marzo 2021) Nulla sfugge a questa improvvisa brama di espiazione e redenzione collettiva che si scaglia contro il 'fardello' della storia. Dopo il cinema, la letteratura, l'arte, l'ultimo prodotto culturale ad essere finito sul banco degli imputati è la musica. L'università di Oxford, il nome più prestigioso tra altre istituzioni concordi, vorrebbe diminuire il tempo dedicato ai grandi maestri della musica occidentali, come Mozart e Beethoven. Mozart, Beethoven e spartiti troppo "colonialisti" La decisione non segue né un giudizio artistico né estetico, ma segue la moda di un politically correct che da rispetto si sta evolvendo sempre più in censura. I professori dell'università stanno lavorando al nuovo anno accademico e promettono modifiche importanti del programma e del modo di ...

