La Russia registra Sputnik Light | formula monodose del vaccino

Advertising

Al65Malev : RT @Jackill22: Russia, ministero della Salute riceve documenti per registrare il vaccino anti-Covid 'Sputnik Light': - Jackill22 : Russia, ministero della Salute riceve documenti per registrare il vaccino anti-Covid 'Sputnik Light': - occhio_notizie : ???? ULTIMA ORA - radiopopmilano : RT @raffaeleliguori: #Memos @radiopopmilano oggi alle 13 la geopolitica dei vaccini, tra Cina Russia e India. Con #DavidWEllwood @rivistail… - bnegri1 : RT @raffaeleliguori: #Memos @radiopopmilano oggi alle 13 la geopolitica dei vaccini, tra Cina Russia e India. Con #DavidWEllwood @rivistail… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia registra

L'Occhio

Secondo Dmitriev, "Sputnik Light" è stato pensato principalmente per i mercati esteri, mentre inil siero principale dell'Istituto Gamaleya sarà "Sputnik V".Mosca, 29 mar 14:45 - Il ministero della Salute della Federazione Russa ha registrato il vaccino contro il coronavirus Sputnik Light. È quanto reso noto dai media...Nel 2020 le esportazioni in provincia di Forlì-Cesena ammontano a 3,4 miliardi di euro, con un calo dell’8,6% rispetto al 2019.(ANSA) - MOSCA, 29 MAR - Il vaccino contro il coronavirus Sputnik Light è stato registrato dal ministero della Sanità russo, come risulta da un comunicato stampa pubblicato sul sito web del registro s ...