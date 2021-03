La proposta della Lega Marche: creare comunità energetiche rinnovabili (Di lunedì 29 marzo 2021) ANCONA – “Con le Comunità energetiche rinnovabili più risparmio per famiglie e imprese, meno dispersioni di energia e meno inquinamento”. Lo dice in una nota il presidente della commissione Ambiente, Andrea Maria Antonini (Lega), primo firmatario di una proposta di legge, sottoscritta da tutti i consiglieri regionali leghisti delle Marche, frutto del lavoro svolto in collaborazione con il dipartimento nazionale energia del partito. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ANCONA – “Con le Comunità energetiche rinnovabili più risparmio per famiglie e imprese, meno dispersioni di energia e meno inquinamento”. Lo dice in una nota il presidente della commissione Ambiente, Andrea Maria Antonini (Lega), primo firmatario di una proposta di legge, sottoscritta da tutti i consiglieri regionali leghisti delle Marche, frutto del lavoro svolto in collaborazione con il dipartimento nazionale energia del partito.

Advertising

Eurosport_IT : Rhali Dobson a soli 28 anni ha deciso di lasciare il calcio. La sua priorità è Matt, cui è stato diagnosticato un… - rusembitaly : ?????????? Gli #USA non hanno accettato la proposta del Pres. #Putin a svolgere un colloquio con il Pres. #Biden il 19… - MatteoRichetti : Una proposta concreta e semplice: fino a quando questo signore non si dimette da Presidente della Commissione… - UglCatania : Campagna vaccinale e caos negli hub, proposta Ugl salute Sicilia - - angi_audrey : RT @harmon1712: Perché Sam e Tommy non hanno riso in faccia alla proposta della cuccarini? Ah non si reagisce così alle sfide? #amici20 -