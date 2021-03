La pipì sulle punture di meduse e la testa sotto la sabbia degli struzzi | il libro “Bufale bestiali” sfata le false credenze sugli animali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 marzo 2021) Quarantariunite in un, “”, testo edito da DeA Planeta in uscita il 30 marzo. L’autore, Graziano Ciocca, biologo e divulgatore scientifico, in maniera precisa ma divertente, analizza tante espressioni che accompagnano le nostre giornate ma che sono prive di riscontro scientifico. Se si pensa di vivere nell’era delle fake news, ci si stupirà nel vedere quanti falsi miti risalgono alla notte dei tempi e sopravvivono indisturbati fino ad oggi. Per dire: quante volte ci è stato detto di spegnere la luce perché altrimenti arrivano le zanzare? Eppure “le zanzare non sono attirate dalla luce”, commenta Ciocca, “questi insetti che esistono da milioni di anni”, quindi, “ben prima dell’invenzione dell’elettricità e della comparsa ...