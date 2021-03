La pedagogista | «Pensiamoci prima di dire che la chiusura delle scuole è l’ultimo dei problemi»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 29 marzo 2021) Cara scuola, passo sotto le tue mura nell’ora d’aria in cui cerco di sgranchire le gambe dalle infinite ore al pc. Alzo il viso verso il sole, sperando che la luce mi oltrepassi la pelle stimolandomi quella produzione di serotonina che la pandemia ci ha negato. Provo a respirare, con la paura dell’aria stessa. Lo sguardo si ferma alle tue finestre, intravedo lavagne ancora segnate dal gesso, cartine di geografia che riproducono un’Italia bella, infinitamente bella. Decido così di arrampicarmi. Scavalco il muretto, appoggio le mani al davanzale di cemento, e ti vedo. Ti vedo scuola. Vuota e silenziosa come non mai, con la tua serie di banchi ben allineati, immobili e gelidi appesantiti dalle sedie capovolte su di essi.