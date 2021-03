La nuova tendenza capelli per la Primavera 2021 si chiama Root Melt (Di lunedì 29 marzo 2021) Quante volte abbiamo dovuto chiamare d’urgenza il parrucchiere e chiedere un rapido intervento sui nostri capelli? Quante volte la ricrescita è stata la nostra più grande nemica? Tante, forse troppe volte, ed è per questo che arriva in nostro soccorso una nuova tendenza che sta prendendo sempre più piede e che potrebbe diventare la protagonista indiscussa della Primavera 2021. Avete mai sentito parlare della tecnica del Root Melt? Se no, vi spieghiamo noi cos’è. Si tratta di una tecnica che vi alleggerirà il carico di lavoro poiché richiede una bassa manutenzione. Il verbo utilizzato – to Melt – di origine inglese tradotto nella nostra lingua significa fondersi. Di qui è facile intuire a cosa serve questa particolare tecnica per ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 29 marzo 2021) Quante volte abbiamo dovutore d’urgenza il parrucchiere e chiedere un rapido intervento sui nostri? Quante volte la ricrescita è stata la nostra più grande nemica? Tante, forse troppe volte, ed è per questo che arriva in nostro soccorso unache sta prendendo sempre più piede e che potrebbe diventare la protagonista indiscussa della. Avete mai sentito parlare della tecnica del? Se no, vi spieghiamo noi cos’è. Si tratta di una tecnica che vi alleggerirà il carico di lavoro poiché richiede una bassa manutenzione. Il verbo utilizzato – to– di origine inglese tradotto nella nostra lingua significa fondersi. Di qui è facile intuire a cosa serve questa particolare tecnica per ...

