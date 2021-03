La nave che ha bloccato il canale di Suez finalmente si è rimessa in moto (Di lunedì 29 marzo 2021) Sbloccata la Ever Given nel canale di Suez (Ipa)La mega-nave container Ever Given è stata disincagliata dalle banchine del canale di Suez. Dopo una settimana di tentativi, alle 4.30 del mattino di lunedì 29 marzo, il team internazionale di salvataggio è riuscito a spostare la poppa della nave di circa 120 metri. Il prezzo del petrolio è sceso di 1,41 dollari appena è stata diffusa la notizia. Successivamente i rimorchiatori sono riusciti a trainare il gigante dei mari, sbloccando la situazione e liberando così una delle rotte commerciali più trafficate del mondo. Oltre 20mila tonnellate di sabbia e fango sono state rimosse dalle due estremità della nave cargo, lunga 400 metri e larga 59, rimasta incagliata di traverso tra le due banchine del canale di ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) Sbloccata la Ever Given neldi(Ipa)La mega-container Ever Given è stata disincagliata dalle banchine deldi. Dopo una settimana di tentativi, alle 4.30 del mattino di lunedì 29 marzo, il team internazionale di salvataggio è riuscito a spostare la poppa delladi circa 120 metri. Il prezzo del petrolio è sceso di 1,41 dollari appena è stata diffusa la notizia. Successivamente i rimorchiatori sono riusciti a trainare il gigante dei mari, sbloccando la situazione e liberando così una delle rotte commerciali più trafficate del mondo. Oltre 20mila tonnellate di sabbia e fango sono state rimosse dalle due estremità dellacargo, lunga 400 metri e larga 59, rimasta incagliata di traverso tra le due banchine deldi ...

Advertising

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - SeaWatchItaly : ?? Oggi #Seabird ha avvistato un gommone con ~20 persone a bordo in zona SAR maltese. È sul luogo la nave commercia… - petergomezblog : Suez, falliti i tentativi di liberare la Ever Given. Al- Sisi: “Prepararsi a scaricare i container”. Allarme per 20… - Eugenio85428611 : RT @_cieloitalia: Finalmente un nuovo progetto per il canale di Suez, dopo che la nave si è messa di nuovo di traverso. Hanno risolto il pr… - PMurroccu : @Bb28019695 @sabrina__sf Lui con le cazzate che spara disincaglia qualsiasi nave -