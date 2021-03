La mamma di Fabrizio Corona a Live: “c’è la possibilità che mio figlio muoia” (Di lunedì 29 marzo 2021) Da quando Fabrizio Corona è stato arrestato, sua madre, Gabriella, non ha mai nascosto la paura che possa farsi del male in carcere, a causa della sua malattia. Ed è per questo che ha scelto di parlare di questa difficile situazione anche nello studio di Live-Non è la d’Urso, per provare a spiegare il dramma che suo figlio sta vivendo. Gabriella non ha mai voluto difendere suo figlio per gli errori commessi, ma il fatto che sia dovuto tornare in carcere non è giusto, perchè l’uomo è malato e in cella non può essere aiutato anzi. Nello studio di Canale 5 spiega: “Fabrizio si trova dentro un carcere in gravi condizioni psichiche perchè è stato giudicato in questo modo: deve tornare in carcere“. E infatti da oltre dieci giorni Corona sta portando avanti lo sciopero della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 29 marzo 2021) Da quandoè stato arrestato, sua madre, Gabriella, non ha mai nascosto la paura che possa farsi del male in carcere, a causa della sua malattia. Ed è per questo che ha scelto di parlare di questa difficile situazione anche nello studio di-Non è la d’Urso, per provare a spiegare il dramma che suosta vivendo. Gabriella non ha mai voluto difendere suoper gli errori commessi, ma il fatto che sia dovuto tornare in carcere non è giusto, perchè l’uomo è malato e in cella non può essere aiutato anzi. Nello studio di Canale 5 spiega: “si trova dentro un carcere in gravi condizioni psichiche perchè è stato giudicato in questo modo: deve tornare in carcere“. E infatti da oltre dieci giornista portando avanti lo sciopero della ...

Advertising

ninnitarantino : RT @fanpage: La mamma di Fabrizio Corona disperata in diretta a #Livenonèladurso - zazoomblog : “Ho visto le analisi potrebbe morire”. Live parla Gabriella la mamma di Fabrizio Corona: “Sta male ce l’avranno sul… - minaaa69433103 : RT @LiveNoneladUrso: La mamma di Fabrizio Corona a Live #noneladurso, dopo aver chiesto un incontro con la nostra @carmelitadurso 'Fabriz… - minaaa69433103 : RT @fanpage: La mamma di Fabrizio Corona disperata in diretta a #Livenonèladurso - zazoomblog : Fabrizio Corona spunta la foto con mamma Gabriella: non l’avete mai visto così - #Fabrizio #Corona #spunta #mamma -