La madre di Arianna Flagiello in lacrime: “La mia famiglia ha avuto giustizia” (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Niente e nessuno può restituirmi mia figlia, ma è consolatorio, per una madre e per una famiglia intera, avere avuto giustizia”. Così, Angiola Donadio, mamma di Arianna Flagiello, ha commentato, tra le lacrime, la condanna a 19 anni di reclusione inflitta oggi a Napoli all’ex compagno della figlia, Mario Perrotta. Visibilmente commossi, al termine della lettura del verdetto, anche il padre e la sorella, la criminologa Antonella Formicola, che ha assistito la famiglia e gli avvocati, Pasquale Coppola e Marco Imbimbo. “Non si è fatta giustizia solo per Arianna Flagiello, ma per tutte le vittime di femminicidio”, ha detto Formicola. “Questa sentenza – ha aggiunto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Niente e nessuno può restituirmi mia figlia, ma è consolatorio, per unae per unaintera, avere”. Così, Angiola Donadio, mamma di, ha commentato, tra le, la condanna a 19 anni di reclusione inflitta oggi a Napoli all’ex compagno della figlia, Mario Perrotta. Visibilmente commossi, al termine della lettura del verdetto, anche il padre e la sorella, la criminologa Antonella Formicola, che ha assistito lae gli avvocati, Pasquale Coppola e Marco Imbimbo. “Non si è fattasolo per, ma per tutte le vittime di femminicidio”, ha detto Formicola. “Questa sentenza – ha aggiunto ...

Advertising

anteprima24 : ** La #Madre di Arianna Flagiello in lacrime: 'La mia famiglia ha avuto giustizia' ** - annakiara119 : RT @ordinaryIove_: arianna che URLA alla madre di portarle il caricabatterie con la prolunga, ma non può alzarsi e farlo da sola? che urto-… - Cristinasaliu : @Giadscar @pazzadiamici @ireneferx Raga ma arianna che urla alla madre de portarle il caricatore con la prolunga,ma… - ordinaryIove_ : arianna che URLA alla madre di portarle il caricabatterie con la prolunga, ma non può alzarsi e farlo da sola? che… - moretti_arianna : RT @Itsangy12: madre santissima kerem ?? #senbenimdünyamsin -