La lezione di Londra sui vaccini: 6 persone su dieci hanno già ricevuto almeno la prima dose (Di lunedì 29 marzo 2021) Sui vaccini Londra va a passo di carica. Oltre 30 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus nel Regno Unito. Lo rende noto in un comunicato Downing Street, precisando che tra l’8 dicembre ed il 27 marzo il servizio sanitario britannico ha vaccinato con la prima dose 30.151.287 di persone, pari al 57% degli adulti. Altre 3.527.481 persone hanno ricevuto anche la seconda dose, per un totale di 33.678.768 dosi somministrate. A Londra ad aprile tra i vaccini anche Moderna Il Regno Unito si aspetta di ricevere le primo consegne del vaccino Moderna entro il mese prossimo. “Ci ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Suiva a passo di carica. Oltre 30 milioni diladel vaccino contro il coronavirus nel Regno Unito. Lo rende noto in un comunicato Downing Street, precisando che tra l’8 dicembre ed il 27 marzo il servizio sanitario britannico ha vaccinato con la30.151.287 di, pari al 57% degli adulti. Altre 3.527.481anche la seconda, per un totale di 33.678.768 dosi somministrate. Aad aprile tra ianche Moderna Il Regno Unito si aspetta di ricevere le primo consegne del vaccino Moderna entro il mese prossimo. “Ci ...

