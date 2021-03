La lezione di Enea | anziani da salvare e giovani da far crescere

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 29 marzo 2021) Essere padri. Ed essere figli. Scoprire, proprio nel cuore drammatico della crisi da pandemia e recessione, la rete delle relazioni tra la consapevolezza del passato e la responsabilità del futuro. E dunque fare scelte, politiche e sociali che sappiano, contemporaneamente, proteggere glie costruire condizioni per garantire un destino migliore alle nuove generazioni, ai nostri figli e nipoti. Sta proprio qui la chiave più lucidamente progettuale della sostenibilità: tutelare e valorizzare l’ambiente, evitando che continui il degrado e dunque peggiori la qualità della vita e investire sull’innovazione, la formazione, la conoscenza, i migliori equilibri sociali. Lamigliore della crisi sta dunque nella consapevolezza di dover andare “oltre la fragilità” messa in dolorosa evidenza dagli oltre 107mila morti per Covid-19 in Italia (su quasi ...