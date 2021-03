La Lega Basket: «Preoccupati per l’assenza di ristori verso i club» (Di lunedì 29 marzo 2021) Si è svolta oggi in videoconferenza la Assemblea della Lega Basket Serie A. Il Presidente Umberto Gandini ha illustrato ai club la situazione relativa alle richieste presentate al Governo in tema di ristori per le spese sanitarie sostenute per l’attività agonistica e per la carenza di liquidità generata dalla assenza di pubblico nei palasport. Ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) Si è svolta oggi in videoconferenza la Assemblea dellaSerie A. Il Presidente Umberto Gandini ha illustrato aila situazione relativa alle richieste presentate al Governo in tema diper le spese sanitarie sostenute per l’attività agonistica e per la carenza di liquidità generata dalla assenza di pubblico nei palasport. Ha L'articolo

Advertising

OmarSarcinella : RT @SP0RTNext: La Lega Basket: «Preoccupati per l’assenza di ristori verso i club» - CalcioFinanza : RT @SP0RTNext: La Lega Basket: «Preoccupati per l’assenza di ristori verso i club» - SP0RTNext : La Lega Basket: «Preoccupati per l’assenza di ristori verso i club» - basketinside360 : L'Assemblea della Lega Basket: 'Preoccupati per i mancati ristori' - - IacopoDeSantis : ???? #LBA. L’Assemblea della Lega Basket Serie A ha iniziato la analisi del Manuale per la concessione delle licenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Basket Mezzo secolo di giornalismo, medaglia d'oro ad Arturo Zambaldo ... "Ricordo quando, appena diciassettenne, venne in redazione chiedendomi di scrivere di basket " racconta Zambaldo ". Da allora è nato un rapporto affettivo solidissimo, familiare, che ci lega ancora ...

Diretta Reggio Emilia Pesaro/ Streaming video tv: due squadre in crisi (basket A1) ...basket Serie A1 2020 - 2021 . Il match è un Monday Night a causa degli impegni della Unahotels in Europe Cup : il quarto di finale è stato disputato giovedì in Romania e dunque, giustamente, la Lega ...

L'Assemblea della Lega Basket: "Preoccupati per i mancati ristori" Basketinside Basket: club Serie A, preoccupati per mancate misure ristori E' quanto emerso nel corso dell'Assemblea dei club della Lega Basket di serie A tenuta oggi. Assise in videoconferenza durante la quale il presidente, Umberto Gandini, ha illustrato la situazione ...

Assemblea LBA: iniziata l'analisi del Manuale per la concessione delle licenze Si è svolta oggi in videoconferenza la Assemblea della Lega Basket Serie A. Il Presidente Umberto Gandini ha illustrato ai club la situazione relativa alle richieste presentate al Governo ...

... "Ricordo quando, appena diciassettenne, venne in redazione chiedendomi di scrivere di" racconta Zambaldo ". Da allora è nato un rapporto affettivo solidissimo, familiare, che ciancora ......Serie A1 2020 - 2021 . Il match è un Monday Night a causa degli impegni della Unahotels in Europe Cup : il quarto di finale è stato disputato giovedì in Romania e dunque, giustamente, la...E' quanto emerso nel corso dell'Assemblea dei club della Lega Basket di serie A tenuta oggi. Assise in videoconferenza durante la quale il presidente, Umberto Gandini, ha illustrato la situazione ...Si è svolta oggi in videoconferenza la Assemblea della Lega Basket Serie A. Il Presidente Umberto Gandini ha illustrato ai club la situazione relativa alle richieste presentate al Governo ...