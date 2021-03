La ginocchiera con l’airbag che protegge dagli infortuni

(Di lunedì 29 marzo 2021) Giroscopi, sistema di airbag, chip incorporato e dimensioni personalizzabili in base alle esigenze del singolo paziente. Così si presenta E-Knee, lasmart cherotula, menisco e legamenti riducendo le possibilità di subire lesioni. Opera dell’azienda C-Exoskeleton di Pechino per offrire agli sportivi un supporto su misura, consente di stabilizzare le articolazioni durante gli allenamenti grazie alla capacità di autoregolarsi (e non staccarsi dal corpo) in relazione ai movimenti che si compiono quando si corre, cammina e si è in fase di riposo. Realizzata con un tessuto elastico e traspirante, il tutore sfrutta il sensore di movimento integrato per rilevare i dati, elaborati da un algoritmo che permette al chip Arm di regolare la pressurizzazione dei 5 airbag (due sopra l’articolazione del ginocchio, due sotto e uno intorno, e ...

