La foto di Tiziano Ferro e Benji Mascolo a Los Angeles: “Zio contento” (Di lunedì 29 marzo 2021) Arriva via Instagram la foto di Tiziano Ferro e Benji Mascolo: è stata scattata a Los Angeles, in America, in una giornata di sole primaverile. I due si mostrano sorridenti in un selfie e non indossano la mascherina, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale imposta dalle norme anti-Covid. Benji Mascolo, infatti, appare alle spalle di Tiziano Ferro, che realizza lo scatto con il suo smartphone. Benji lo tagga nelle storie su Instagram scrivendo: “Big bro”, ma è Tiziano Ferro a regalargli una dedica speciale. Si definisce “zio contento” di osservare l’evoluzione delle nuove generazioni del pop italiano e definisce ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Arriva via Instagram ladi: è stata scattata a Los, in America, in una giornata di sole primaverile. I due si mostrano sorridenti in un selfie e non indossano la mascherina, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale imposta dalle norme anti-Covid., infatti, appare alle spalle di, che realizza lo scatto con il suo smartphone.lo tagga nelle storie su Instagram scrivendo: “Big bro”, ma èa regalargli una dedica speciale. Si definisce “zio” di osservare l’evoluzione delle nuove generazioni del pop italiano e definisce ...

