La Farnesina convoca l’ambasciatore cinese

(Di lunedì 29 marzo 2021) Laha reso noto chea Roma è statoto per il 24 Marzo 2021 al ministero degli Esteri in merito alle sanzioni imposte da Pechino nei confronti dell’Unione Europea.Li Junhua si legge nella nota – sarà ricevuto dalla Vice Ministra Marina Sereni. Pechino ha reagito con forza alla decisione di Ue, Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada di sanzionare diversi funzionari cinesi per la persecuzione dei musulmani tuguri nella Xinjiang, varando analoghe misure nei confronti di una decina di personalità europee, tra cui cinque europarlamentari. In questo modo ha fatto a sua volta scattare l’ira delle cancellerie del Vecchio Continente che, numerose, hannoto per “colloqui urgenti” i rispettivi capo missione della Repubblica popolare. ...

Lal'ambasciatore cinese La Lega della gioventù comunista ha sfruttato la dichiarazione rinfocolando la polemica seguita alle sanzioni Ue e controsanzioni cinesi. Dopo queste parole ...