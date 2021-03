“Là dentro eri il più bravo”: l’endorsement di Ermal Meta per l’amico dopo l’eliminazione da Amici (Di lunedì 29 marzo 2021) Ermal Meta ha incoraggiato via social un cantante eliminato da Amici: Leonardo La Macchia. I due sono Amici di vecchia data ed il cantante giunto terzo a Sanremo 2021 (dopo averlo vinto in coppia con Fabrizio Moro in precedenza) gli ha dedicato un messaggio pieno d’affetto, concluso con un grande attestato di stima: “Eri il più bravo là dentro”. Ermal Meta e l’eliminazione da Amici di Leonardo Lamacchia Ma veniamo all’eliminazione: durante l’ultima puntata del serale del talent condotto da Maria Filippi i giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash hanno salvato Aka7even ed eliminato Leonardo Lamacchia. LEGGI ANCHE => Amici 20, Leonardo ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 29 marzo 2021)ha incoraggiato via social un cantante eliminato da: Leonardo La Macchia. I due sonodi vecchia data ed il cantante giunto terzo a Sanremo 2021 (averlo vinto in coppia con Fabrizio Moro in precedenza) gli ha dedicato un messaggio pieno d’affetto, concluso con un grande attestato di stima: “Eri il piùlà”.dadi Leonardo Lamacchia Ma veniamo al: durante l’ultima puntata del serale del talent condotto da Maria Filippi i giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash hanno salvato Aka7even ed eliminato Leonardo Lamacchia. LEGGI ANCHE =>20, Leonardo ...

