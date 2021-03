La dedica di Emma ai genitori: “Vi dedico 11 anni di successi e sacrifici” (Di lunedì 29 marzo 2021) L’amore dei e per i propri genitori è quasi sempre unico e impareggiabile. Soprattutto quando la loro presenza, l’appoggio e l’incoraggiamento hanno rappresentato il motore della vita dei figli, dei loro traguardi e successi. Emma Marrone non ha mai nascosto l’attaccamento alla propria famiglia: sua mamma Maria, suo papà Rosario e suo fratello Checco le sono sempre stati accanto, dai suoi esordi ad oggi, nelle gioie e soprattutto nelle difficoltà. Che Emma ha conosciuto bene, tra un successo e l’altro. Oggi, che la cantante salentina festeggia 11 anni di carriera, ha voluto omaggiarli con un bellissimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Sono davvero parole piene d’amore quelle che ha scritto, riuscendo ad esprimere in poche righe tutto il suo sentimento per loro. Vi dedico ... Leggi su dilei (Di lunedì 29 marzo 2021) L’amore dei e per i propriè quasi sempre unico e impareggiabile. Soprattutto quando la loro presenza, l’appoggio e l’incoraggiamento hanno rappresentato il motore della vita dei figli, dei loro traguardi eMarrone non ha mai nascosto l’attaccamento alla propria famiglia: sua mamma Maria, suo papà Rosario e suo fratello Checco le sono sempre stati accanto, dai suoi esordi ad oggi, nelle gioie e soprattutto nelle difficoltà. Cheha conosciuto bene, tra un successo e l’altro. Oggi, che la cantante salentina festeggia 11di carriera, ha voluto omaggiarli con un bellissimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Sono davvero parole piene d’amore quelle che ha scritto, riuscendo ad esprimere in poche righe tutto il suo sentimento per loro. Vi...

