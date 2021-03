La cultura al tempo del Covid: è crisi per i negozi di dischi (Di lunedì 29 marzo 2021) BRA Tra le attività che in questi mesi stanno insorgendo tra chiusure forzate e stop apparentemente immotivati vi sono i negozi di dischi, categoria forse meno 'appariscente' rispetto ad altre, ma che ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 29 marzo 2021) BRA Tra le attività che in questi mesi stanno insorgendo tra chiusure forzate e stop apparentemente immotivati vi sono idi, categoria forse meno 'appariscente' rispetto ad altre, ma che ...

Ultime Notizie dalla rete : cultura tempo Nuovi direttori per i musei Mudac e Carmi ...le candidature c'è tempo fino al 10 Giugno, utilizzando l'apposito modello. Le candidature saranno esaminate da una commissione nominata dal dirigente del settore attività produttive, cultura e ...

La cultura al tempo del Covid: è crisi per i negozi di dischi I 3 elementi essenziali che vorremmo portare all'attenzione del Ministro della Cultura Franceschini ...riusciamo davvero a capire dove risiederebbe il pericolo nel far entrare un cliente per il tempo ...

"Letture al tempo del Covid", quando la cultura unisce IlPiacenza Il nuovo Campania Teatro Festival Non più Napoli Teatro Festival Italia, ma Campania Teatro Festival. Cambia nome la storica manifestazione estiva (e non solo) che per il suo 14° anno ritorna, in presenza, all’aperto e in sicurezza, c ...

La controrivoluzione di de Maistre, alieno fuori dal tempo (compreso il suo) Come recuperare la controrivoluzione, che non è mera contestazione dello stato di cose presente, ma offerta di una prospettiva nuova e antica insieme ...

