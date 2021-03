La Corte Suprema americana annulla la vaccinazione universale «prevista dalla banda di Bill Gates»? È una bufala (Di lunedì 29 marzo 2021) Riceviamo via Whatsapp – al numero +393518091911 dedicato della sezione Fact-checking di Open per le richieste di verifica da parte degli utenti – un lungo messaggio in cui si parla di una fantomatica sentenza della Corte Suprema americana che avrebbe annullato la «vaccinazione universale prevista dalla banda di Bill Gates e da altri rapinatori del mondo». Il testo sta circolando in questi giorni di fine marzo 2021, ma si tratta di una falsa notizia diffusa a maggio 2020 dai no-vax. La fonte citata nel messaggio è un articolo pubblicato il 21 marzo 2021 su un sito francese chiamato 1scandal.com, ma la fonte originaria di questo risulta essere un video pubblicato il 17 maggio 2020 su Youtube e ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) Riceviamo via Whatsapp – al numero +393518091911 dedicato della sezione Fact-checking di Open per le richieste di verifica da parte degli utenti – un lungo messaggio in cui si parla di una fantomatica sentenza dellache avrebbeto la «die da altri rapinatori del mondo». Il testo sta circolando in questi giorni di fine marzo 2021, ma si tratta di una falsa notizia diffusa a maggio 2020 dai no-vax. La fonte citata nel messaggio è un articolo pubblicato il 21 marzo 2021 su un sito francese chiamato 1scandal.com, ma la fonte originaria di questo risulta essere un video pubblicato il 17 maggio 2020 su Youtube e ...

