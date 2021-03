La corsa è l' attività fisica preferita dagli italiani

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 29 marzo 2021) . Sebbene alla domanda, quali sono lefisiche e sportive preferite, molti risponderebbero il calcio. Ma il calcio è una fede, qui parliamo delleche si praticano per rimanere in forma, per il workout quotidiano e settimanale. Il calcetto, il tennis? Certo, ma in periodo pandemico e l'impossibilità di svolgerli per la maggior parte dei praticanti (se non i tesserati) ci si è dovuti rivolgere agli sport individuali, alle pratiche sportive che si possono fare sia tra le mura di casa, che facilmente all'aperto. Per rispondere alla domanda possiamo partire dai dati messi a disposizione da Google, che misurano l’interesse per una determinata tematica e la partecipazione degli utenti al trend ricercato. Accade quando sulla stringa del motore di ricerca digitiamo domande e curiosità su un ...