La classifica CIES: è Cristiano Ronaldo il migliore nel primo trimestre del 2021 (Di lunedì 29 marzo 2021) Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato dunque il momento dei bilanci. Secondo il CIES è Cristiano Ronaldo il miglior calciatore nel primo trimestre del 2021. Il portoghese è riuscito comunque ad emergere nonostante la brutta stagione della Juventus, in campionato i bianconeri sono reduci dalla pessima prestazione contro il Benevento, la sconfitta con il risultato di 0-1 ha praticamente allontanato le chance di vincere lo scudetto. Cristiano Ronaldo ha realizzato 23 gol in 24 partite con 5 rigori realizzati, il rendimento è praticamente di una rete a partita. La classifica CIES Foto di Alessandro Di Marco / AnsaL’osservatorio calcistico ha messo a confronto le prestazioni dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 marzo 2021) Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato dunque il momento dei bilanci. Secondo ilil miglior calciatore neldel. Il portoghese è riuscito comunque ad emergere nonostante la brutta stagione della Juventus, in campionato i bianconeri sono reduci dalla pessima prestazione contro il Benevento, la sconfitta con il risultato di 0-1 ha praticamente allontanato le chance di vincere lo scudetto.ha realizzato 23 gol in 24 partite con 5 rigori realizzati, il rendimento è praticamente di una rete a partita. LaFoto di Alessandro Di Marco / AnsaL’osservatorio calcistico ha messo a confronto le prestazioni dei ...

Advertising

CalcioWeb : La classifica CIES: #CristianoRonaldo è il migliore in Italia - Vemendamento : RT @80AirasoR80: Lorenzo nostro ?? #ForzaNapoliSempre #Insigne Migliori giocatori d’Europa nel primo trimestre 2021 – Insigne in top 10! La… - Danila0909 : RT @80AirasoR80: Lorenzo nostro ?? #ForzaNapoliSempre #Insigne Migliori giocatori d’Europa nel primo trimestre 2021 – Insigne in top 10! La… - Enzolott : RT @80AirasoR80: Lorenzo nostro ?? #ForzaNapoliSempre #Insigne Migliori giocatori d’Europa nel primo trimestre 2021 – Insigne in top 10! La… - 80AirasoR80 : Lorenzo nostro ?? #ForzaNapoliSempre #Insigne Migliori giocatori d’Europa nel primo trimestre 2021 – Insigne in top… -