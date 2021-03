«La Cina ha aiutato l’Oms a scrivere il rapporto sul Covid» | l’accusa del segretario di Stato americano Blinken

(Di lunedì 29 marzo 2021) Lo aveva sostenuto anche Donald Trump, che a maggio 2020 aveva deciso di portare gli Stati Uniti fuori dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) accusandola di essere sotto il controllo dellaper l’atteggiamento giudicato troppo arrendevole sul Coronavirus. Una volta eletto presidente Joe Biden era tornato indietro ma, evidentemente, l’amministrazione americana nutre ancora sospetti sulla condotta di Pechino. Tanto che oggi ildiAntonyha dichiarato in un’intervista che la«apparentemente ha» ilsulle origini della pandemia, aggiungendo di essere preoccupato per la «metodologia» con cui eraredatto. Il...

... e una delle preoccupazioni è che il governo cinese "apparentemente abbia aiutato a scriverlo". Lo ... Stando alle conclusioni del rapporto, messo a punto dall'Oms dopo la missione in Cina, e sebbene ... una versione sulla quale la Cina spinge, per quanto manchino elementi probatori al riguardo. Una ... con il governo che "ha apparentemente aiutato a scrivere il rapporto".