La Calabria che si ribella alla 'ndrangheta fa arrestare 13 persone (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - Una cappa asfissiante, una trama di usura ed estorsioni praticate a tappeto soffocava commercianti e imprenditori di qualsiasi ramo, da quello edile a quello florovivaistico fino alla distribuzione alimentare, nel territorio compreso fra le province di Catanzaro e Crotone. È lo scenario tratteggiato negli atti dell'operazione "Big Bang", condotta dai Carabinieri con il coordinamento della Dda di Catanzaro. Tredici le misure cautelari a carico di altrettanti esponenti della cosca Mannolo-Scerbo, appartenente alla "locale" 'ndrangheta di Cutro e di San Leonardo di Cutro (Kr) e attiva anche nella provincia di Catanzaro. Piccoli commercianti, baristi, ristoratori, non sfuggivano alla rete della criminalità organizzata. "Un territorio cerniera, per noi importante e delicato, perché storicamente la ... Leggi su agi (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - Una cappa asfissiante, una trama di usura ed estorsioni praticate a tappeto soffocava commercianti e imprenditori di qualsiasi ramo, da quello edile a quello florovivaistico finodistribuzione alimentare, nel territorio compreso fra le province di Catanzaro e Crotone. È lo scenario tratteggiato negli atti dell'operazione "Big Bang", condotta dai Carabinieri con il coordinamento della Dda di Catanzaro. Tredici le misure cautelari a carico di altrettanti esponenti della cosca Mannolo-Scerbo, appartenente"locale" 'di Cutro e di San Leonardo di Cutro (Kr) e attiva anche nella provincia di Catanzaro. Piccoli commercianti, baristi, ristoratori, non sfuggivanorete della criminalità organizzata. "Un territorio cerniera, per noi importante e delicato, perché storicamente la ...

