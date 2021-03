La bufala su Daniela Filippi morta per il vaccino e lo sfogo del figlio contro i no-vax che hanno preso d’assalto il suo account

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 29 marzo 2021) Per dire quanto possa essere pericoloso lo squadrismo dei no-vax e quanto quest’ultimo possa essere senza scrupoli, sarà bene raccontare – non senza un monito – la storia di, una maestra di 60 anni originaria di Trento, molto attiva sui social network e grande appassionata di pallavolo. In seguito alla sua morte, avvenuta qualche giorno fa, il suo profilo ha iniziato a popolarsi di messaggi no-vax. Il motivo? Dieci giorni prima del decesso, alla donna era stato somministrato ilAstrazeneca. E non importa se è stato appurato che non ci sia stata correlazione tra il decesso e la vaccinazione: i tanti no-vax chevisitato il suo profilo nonfatto altro che strumentalizzare la sua morte e diffondere, su diverse piattaforme social, messaggi davvero dolorosi per chi, come ...