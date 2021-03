“La Bassa Bergamasca ‘consumata’ fino all’osso | dov’è la promessa tutela dell’ambiente?”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 marzo 2021) I ragazzi e le ragazze di Fridays For Future Bergamo tornano alla carica. Il movimento per il clima che si ispira alla studentessa svedese Greta Thunberg nonostante la pandemia non si è arrestato, anzi. Usando come ulteriore stimolo per le proprie battaglie la rinnovata attenzione per l’ambiente, dovuta, proprio, all’emergenza sanitaria, in tanti studi scientifici così strettamente correlata all’inquinamento e agli esegui polmoni verdi presenti nelle grandi città. “Come Fridays For Future Bergamo abbiamo scelto di prenderci il giusto tempo per discutere fra di noi su come rispondere al meglio alle prese di posizione della Provincia e di diversi amministratori comunali in seguito alla nostra denuncia riguardo la situazione nellae, nello specifico, del comune di Calcio”, scrive il comitato in lungo documento presentato alla stampa. “A ...