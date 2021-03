Kroos ha le idee chiare | addio alla Germania dopo l’Europeo

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tonidiràal termine del: il centrocampista si concentrerà unicamente sul Real Madrid La Bild non lascia spazio a dubbi: TonidiràNazionale tedesca al termine del prossimo Europeo questa estate. Il centrocampista del Real Madrid si concentrerà unicamente sul proprio club salutando la formazione del proprio Paese. Al momento per il centrocampista un bottino di 101 presenze e 17 reti con la Germani Leggi su Calcionews24.com

Toni Kroos dirà addio alla Germania al termine dell'Europeo: il centrocampista si concentrerà unicamente sul Real Madrid