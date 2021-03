(Di lunedì 29 marzo 2021) Una scelta che sembra essere stata presa: TonidiràNazionale tedesca al termine del prossimo Europeo questa estate. Il centrocampista del Real Madrid si concentrerà unicamente sul proprio club salutando la formazione del proprio Paese.caption id="attachment 1018165" align="alignnone" width="552"(getty images)/captionSecondo quanto si apprende dBild, il centrocampista del Real Madrid e dellaTonisi ritirerà dNazionalel'Europeo. Il giocatore hadi laasciare la formazione tedesca per concentrarsi unicamente sul proprio club.Assente per le sfide di qualificazione al ...

Advertising

ItaSportPress : Kroos ha deciso: addio alla Germania dopo l'Europeo - -

Ultime Notizie dalla rete : Kroos deciso

Corriere dello Sport.it

Dopo 15 anni sulla panchina tedesca, Loew hadi abbandonare l'incarico dopo l'Europeo di ... Privo del centrocampista Toni, infortunato, il tecnico schiererà al suo posto Ilkay Gundogan al ...... passando per Mats Hummels e Jerome Boateng in difesa, a Bastian Schweinsteiger e Toni, ... con il quale nei suoi 3 anni a Dortmund ha duellato aspramente, e ai quali adesso hadi unirsi. ...(ANSA-AFP) - BERLINO, 24 MAR - La Germania riparte dal cappotto subito lo corso novembre a Siviglia dalla Spagna per cominciare col piede giusto le qualificazioni al Mondiale 2022. E' stato ...Dopo 15 anni sulla panchina tedesca, Loew ha deciso di abbandonare l'incarico dopo l'Europeo ... Privo del centrocampista Toni Kroos, infortunato, il tecnico schiererà al suo posto Ilkay Gundogan al ...