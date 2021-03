KiEnergia Rieti-Gevi Napoli Basket 74-82. Ora pronti per la Coppa Italia (Di lunedì 29 marzo 2021) Vittoria in trasferta per la Gevi Napoli Basket Sacripanti: “Giusto atteggiamento, ora la Coppa Italia”. Vittoria in trasferta per la Gevi Napoli Basket che, nella gara valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A2, si impone sulla KiEnergia Rieti per 82-74 . Il miglior realizzatore è Parks , con 20 punti Leggi su 2anews (Di lunedì 29 marzo 2021) Vittoria in trasferta per laSacripanti: “Giusto atteggiamento, ora la”. Vittoria in trasferta per lache, nella gara valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A2, si impone sullaper 82-74 . Il miglior realizzatore è Parks , con 20 punti

Advertising

antonellaa262 : Vittoria in trasferta per la Gevi Napoli Basket Sacripanti: “Giusto atteggiamento, ora la Coppa Italia”. #basket… - npcrieti : Un applauso ai nostri ragazzi per la prova di oggi! Fino alla fine ?? Kienergia Rieti vs Gevi Napoli 74-82 ph Ma… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, KiEnergia Rieti-Gevi Napoli 74-82, Sacripanti: 'Giusto atteggiamento, ora la Coppa Italia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, KiEnergia Rieti-Gevi Napoli 74-82, Sacripanti: 'Giusto atteggiamento, ora la Coppa Italia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, KiEnergia Rieti-Gevi Napoli 74-82, Sacripanti: 'Giusto atteggiamento, ora la Coppa Italia' -