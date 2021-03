Kenya | è morta “Mama Sarah” | la nonna di Barack Obama

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ricoverata nell’ospedale di Kisumu, se ne è andata a 99 anni: “Granny”, come la chiamava l’ex presidente, ha passato la sua vita a promuovere l’istruzione dei più deboli e delle donne

... nella sua vita, ben prima dell'elezione del giovane Barack negli Stati Uniti, ha promosso l'istruzione per ragazze e orfani in. La figlia Marsat Onyago ha riferito che la madre è...Ricoverata nell'ospedale di Kisumu, Sarah Obama se ne è andata a 99 anni: ha passato la sua vita a promuovere l'istruzione dei più deboli e delle . - -Sarah Obama, nonna dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, è morta a 99 anni nella parte occidentale del Kenya, come ha riferito sua figlia, Marsat Onyango. Il portavoce di famiglia Sheikh ...Aveva 99 anni Sarah Obama, la seconda moglie del nonno dell’ex Presidente degli Stati Uniti. Nella sua vita è stata una filantropa impegnata nella tutela dei diritti dei bambini con particolare attenz ...