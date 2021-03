Katia Ricciarelli, la confessione a Domenica In: “Ho paura, vivo nel terrore” (Di lunedì 29 marzo 2021) Katia Ricciarelli ha avuto una lunga chiacchierata con Mara Venier nel corso della puntata di ieri di Domenica In. La sua confessione L’ex moglie di Pippo Baudo Katia RicciarelliL’ex moglie di Pippo Baudo è stata ospite di Mara Venier nella puntata di ieri 28 marzo. Il tema del dibattito in studio è quello dell’emergenza Coronavirus e della questione vaccini. Che da settimane tiene banco anche a seguito delle paure ed ansie arrivate da AstraZeneca. La 75enne di Rovigo ha confessato alla conduttrice veneziana, da anni sua amica, tutte le ansie per una situazione che la preoccupa parecchio. La Ricciarelli si è lamentata anche del fatto che non è stata ancora vaccinata. Protagonista a Il cantante Mascherato, la soprano ed attrice ha voluto puntare il dito contro le ... Leggi su formatonews (Di lunedì 29 marzo 2021)ha avuto una lunga chiacchierata con Mara Venier nel corso della puntata di ieri diIn. La suaL’ex moglie di Pippo BaudoL’ex moglie di Pippo Baudo è stata ospite di Mara Venier nella puntata di ieri 28 marzo. Il tema del dibattito in studio è quello dell’emergenza Coronavirus e della questione vaccini. Che da settimane tiene banco anche a seguito delle paure ed ansie arrivate da AstraZeneca. La 75enne di Rovigo ha confessato alla conduttrice veneziana, da anni sua amica, tutte le ansie per una situazione che la preoccupa parecchio. Lasi è lamentata anche del fatto che non è stata ancora vaccinata. Protagonista a Il cantante Mascherato, la soprano ed attrice ha voluto puntare il dito contro le ...

