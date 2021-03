Juventus, Londra chiama: c’è la fila per Dybala (Di lunedì 29 marzo 2021) Oltre a Chelsea e Tottenham, anche l’Arsenal avrebbe messo nel mirino Dybala in caso di addio dell’argentino alla Juventus La Juventus si appresta a ritrovare Paulo Dybala dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio, ma non si placano le voci su un possibile addio della Joya ai bianconeri nel mercato estivo. Senza il rinnovo di contratto il fantasista argentino potrebbe lasciare Torino già questa estate e sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Arsenal come rimbalza da Oltremanica. Il futuro a Londra di Odegaard e Lacazette sarebbe incerto, con i Gunners che starebbero quindi pensando al numero dieci della Juve come riporta Sky Sports UK. Su Dybala ci sarebbe pure l’occhio vigile di Chelsea e Tottenham in Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Oltre a Chelsea e Tottenham, anche l’Arsenal avrebbe messo nel mirinoin caso di addio dell’argentino allaLasi appresta a ritrovare Paulodopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio, ma non si placano le voci su un possibile addio della Joya ai bianconeri nel mercato estivo. Senza il rinnovo di contratto il fantasista argentino potrebbe lasciare Torino già questa estate e sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Arsenal come rimbalza da Oltremanica. Il futuro adi Odegaard e Lacazette sarebbe incerto, con i Gunners che starebbero quindi pensando al numero dieci della Juve come riporta Sky Sports UK. Suci sarebbe pure l’occhio vigile di Chelsea e Tottenham in Premier League. Leggi su Calcionews24.com

Juve, Dybala senza offerte: freddezza sul rinnovo di contratto, mediterebbe l'addio a zero La Juventus potrebbe parlare con i maggiori club europei e non è da escludere per la Joya un futuro a Parigi, a Londra o a Madrid. Dunque, la situazione è abbastanza intricata e solo l'arrivo dell'...

