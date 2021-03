Juventus, Kulusevski: «Stagione deludente, vogliamo vincere ogni anno» (Di lunedì 29 marzo 2021) Dejan Kulusevski è deluso dalla Stagione della Juventus: ecco le dichiarazioni dello svedese sull’annata dei bianconeri Dejan Kulusevski ha parlato dal ritiro della nazionale svedese. Le sue parole. Stagione – «È una delusione, assolutamente. Siamo la Juventus e vogliamo vincere il campionato ogni anno, abbiamo passato un periodo difficile. Dobbiamo iniziare a giocare meglio, dobbiamo mostrare un gioco molto migliore di quello che abbiamo mostrato, poi guarderemo i risultati». Stagione PERSONALE – «È andata bene, non è la cosa più facile del mondo entrare alla Juventus a 20 anni e giocare tante partite quante ne ho giocate io. Faccio fatica, ma penso che sia io che la squadra facciamo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Dejanè deluso dalladella: ecco le dichiarazioni dello svedese sull’annata dei bianconeri Dejanha parlato dal ritiro della nazionale svedese. Le sue parole.– «È una delusione, assolutamente. Siamo lail campionato, abbiamo passato un periodo difficile. Dobbiamo iniziare a giocare meglio, dobbiamo mostrare un gioco molto migliore di quello che abbiamo mostrato, poi guarderemo i risultati».PERSONALE – «È andata bene, non è la cosa più facile del mondo entrare allaa 20 anni e giocare tante partite quante ne ho giocate io. Faccio fatica, ma penso che sia io che la squadra facciamo ...

