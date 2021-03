Juventus, Kulusevski: “Annata deludente, non pensiamo al futuro di Ronaldo” (Di lunedì 29 marzo 2021) Doveva essere uno dei grandi colpi della Juventus per continuare a vincere in Italia. Dejan Kulusevski aveva conquistato tutti con le sue prodezze con la maglia del Parma. Tuttavia lo svedese non si è confermato con i bianconeri, che ora sono anche fuori dalla lotta per lo scudetto. Insomma un flop complessivo abbastanza incredibile.caption id="attachment 1078233" align="alignnone" width="3543" Kulusevski (getty images)/captionBILANCIOLo stesso Kulusevski ha parlato del suo momento dal ritiro della Nazionale svedese: "E' un'Annata deludente, qui alla Juventus si comincia sempre la stagione con l'obiettivo di vincere il campionato: dobbiamo fare meglio, sotto tutti i punti di vista. Cristiano Ronaldo? Ora non bisogna pensare al suo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 29 marzo 2021) Doveva essere uno dei grandi colpi dellaper continuare a vincere in Italia. Dejanaveva conquistato tutti con le sue prodezze con la maglia del Parma. Tuttavia lo svedese non si è confermato con i bianconeri, che ora sono anche fuori dalla lotta per lo scudetto. Insomma un flop complessivo abbastanza incredibile.caption id="attachment 1078233" align="alignnone" width="3543"(getty images)/captionBILANCIOLo stessoha parlato del suo momento dal ritiro della Nazionale svedese: "E' un', qui allasi comincia sempre la stagione con l'obiettivo di vincere il campionato: dobbiamo fare meglio, sotto tutti i punti di vista. Cristiano? Ora non bisogna pensare al suo ...

