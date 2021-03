Juventus, Kulusevski: “Annata deludente. Futuro di Ronaldo? Non bisogna pensarci” (Di lunedì 29 marzo 2021) Dejan Kulusevski ha commentato l’evoluzione della stagione della Juventus, club del quale è tra i maggiori protagonisti, considerando una stagione 2020/2021 non esaltante. Il fantasista mancino, ex Atalanta e Parma, ha esternato le proprie considerazioni in merito alla gestione Pirlo, menzionando peraltro Cristiano Ronaldo, in occasione della pausa nazionali: “Questa è un’Annata deludente, qui alla Juventus si comincia sempre la stagione con l’obiettivo di vincere il campionato. Dobbiamo fare meglio, sotto tutti i punti di vista. Futuro di Cristiano Ronaldo? Ora non bisogna pensarci, vedremo cosa accadrà. Non era facile arrivare alla Juve a soli 20 anni ed è stato tutto completamente nuovo per me. Faccio un po’ di ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) Dejanha commentato l’evoluzione della stagione della, club del quale è tra i maggiori protagonisti, considerando una stagione 2020/2021 non esaltante. Il fantasista mancino, ex Atalanta e Parma, ha esternato le proprie considerazioni in merito alla gestione Pirlo, menzionando peraltro Cristiano, in occasione della pausa nazionali: “Questa è un’, qui allasi comincia sempre la stagione con l’obiettivo di vincere il campionato. Dobbiamo fare meglio, sotto tutti i punti di vista.di Cristiano? Ora non, vedremo cosa accadrà. Non era facile arrivare alla Juve a soli 20 anni ed è stato tutto completamente nuovo per me. Faccio un po’ di ...

