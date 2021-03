Juventus | Frabotta | “Mia storia solo all’inizio Grazie a Cristiano Ronaldo ho capito…”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport da parte di Gianluca, esterno dellae della Nazionale U21 del ct Nicolato. Il classe 1999 ha parlato soprattutto del club e della sua esperienza in bianconero.a 360°caption id="attachment 1114141" align="alignnone" width="628"(getty images)/caption"Ora che sono in bianconero capisco che ho ancora tanto da dare. Sarri mi ha dato la possibilità di esordire contro la Roma, la squadra della mia città, ed è stato bellissimo, Pirlo ha continuato a credere in me. Ma la mia", ha garantito.Oltre ai mister citati, nella crescita personale del giocatore c'è tanto merito anche dei compagni: "...

Interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport da parte di Gianluca, esterno dellae della Nazionale U21 del ct Nicolato . Il classe 1999 ha parlato soprattutto del club e della sua esperienza in bianconero.a 360° 'Ora che sono in ...Gianlucaè una delle grandi novità positive proposte in questa stagione dalla. L'allenatore Andrea Pirlo lo ha voluto stabilmente in prima squadra, e dall'inizio di campionato ad oggi, ha ...L'Italia Under 21 si appresta a giocare la sfida decisiva del suo Europeo contro la Slovenia. Parla Frabotta: "il nostro obiettivo è vincere l'Europeo" ...Oltre ai mister citati, nella crescita personale del giocatore c’è tanto merito anche dei compagni: “Cristiano Ronaldo? Vederlo tutti i giorni ti aiuta a capire cosa signific ...