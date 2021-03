Juventus, come cambierà l’attacco bianconero (Di lunedì 29 marzo 2021) Il calciomercato della Juventus potrebbe stravolgere totalmente il reparto offensivo bianconero. In bilico il futuro di Ronaldo, Dybala e anche quello di Morata. Attenzione al piano del futuro dei Paratici e Agnelli Il calciomercato della Juventus potrebbe focalizzare la sua attenzione sulle strategie legate al reparto offensivo bianconero. Punto interrogativo sul futuro di Cristiano Ronaldo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 29 marzo 2021) Il calciomercato dellapotrebbe stravolgere totalmente il reparto offensivo. In bilico il futuro di Ronaldo, Dybala e anche quello di Morata. Attenzione al piano del futuro dei Paratici e Agnelli Il calciomercato dellapotrebbe focalizzare la sua attenzione sulle strategie legate al reparto offensivo. Punto interrogativo sul futuro di Cristiano Ronaldo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : Come non solidarizzare con i tifosi juventini che si stracciano le vesti per il gol non dato a #Ronaldo? È vero, la… - forumJuventus : Goal-Agresti: 'Allegri e tutti gli scenari per la prossima panchina. Difficile pensare a un clamoroso ritorno alla… - pisto_gol : Ripensando alla scombiccherata Juventus di Cardiff-5 difensori, DAlves Barzagli Bonucci Chiellini ASandro, 2 centro… - METRO_POLITANS : @Josto51037271 @m_e_g_mayer @cmdotcom @juventusfcen e cosa c'entra che non è un tesserato della juventus? anzi prop… - METRO_POLITANS : @IlioRossi1 @m_e_g_mayer @cmdotcom e cosa c'entra che non è un tesserato della juventus? anzi proprio per tesserarl… -