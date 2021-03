Just Eat, firmato il primo contratto dei rider: diventano lavoratori subordinati a 9 euro l’ora (Di lunedì 29 marzo 2021) Quattromila assunzioni in Italia, tutti lavoratori subordinati, in gran parte part-time, con contratti a tempo determinato (almeno nei primi 9 mesi) e indeterminato. Ferie, diritti sindacali, malattie, festività, maternità e paternità. Questi sono i punti più importanti del nuovo contratto che Just Eat, tra le aziende più importanti che si occupano delle consegne a domicilio, ha firmato con le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti segnando, di fatto, una piccola rivoluzione nel mondo dei rider, di uomini e donne che, giorno e notte, consegnano cibo e bevande nelle case degli italiani. Al sole e sotto la pioggia. Anche in piena pandemia, rischiando la pelle per pochi euro. E senza alcuna tutela. «Si va verso un lavoro strutturato. Per noi è un accordo ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 marzo 2021) Quattromila assunzioni in Italia, tutti, in gran parte part-time, con contratti a tempo determinato (almeno nei primi 9 mesi) e indeterminato. Ferie, diritti sindacali, malattie, festività, maternità e paternità. Questi sono i punti più importanti del nuovocheEat, tra le aziende più importanti che si occupano delle consegne a domicilio, hacon le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti segnando, di fatto, una piccola rivoluzione nel mondo dei, di uomini e donne che, giorno e notte, consegnano cibo e bevande nelle case degli italiani. Al sole e sotto la pioggia. Anche in piena pandemia, rischiando la pelle per pochi. E senza alcuna tutela. «Si va verso un lavoro strutturato. Per noi è un accordo ...

