Judo | i ranking olimpici Mungai entra in zona qualificazione | Francesca Milani spera

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il Grand Slam di Tbilisi disi è concluso con un bilancio oltremodo positivo per i colori azzurri, alla luce del trionfo di Odette Giuffrida e degli ottimi secondi posti raccolti dae Nicholas. Specialmente questi ultimi due risultati assumono grande valore in otticaolimpica ai Giochi di Tokyo 2021, mentre la campionessa d’Europa in carica dei 52 kg era già certa del biglietto per il Giappone da oltre un anno. Al momento, quando mancano due Grand Slam (Antalya 1-3 aprile, Kazan 5-7 maggio), i vari Campionati Continentali (tra aprile e maggio) ed il Campionato Mondiale di Budapest (6-13 giugno) prima dello scadere del periodo di, l’Italia sarebbe presente a Tokyo in sette categorie di peso. Giuffrida (52 kg) e Manuel Lombardo ...