Johnson&Johnson arriva in Italia | le novità sul vaccino che si prende una volta sola

L'Ema e l'Aifa danno il via libera al siero vaccinale Johnson&Johnson che è in procinto di arrivare anche in Italia a partire dal 16 aprile, anche se bisogna aspettare l'ufficializzazione del quantitativo e della distribuzione delle dosi vaccinali. L'annuncio di Medusei "Questa mattina ho rappresentato l'intero Consiglio regionale all'inaugurazione dell'hub vaccinale alla Fiera del mare a Genova. Il Commissario Figliuolo mi ha confermato che i vaccini Johnson&Jonhson arriveranno in Italia dal 16 aprile", rivela un post su Facebook del presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, che aggiunge: "Ce lo auguriamo, oltre alla vaccinazione che è prevenzione, auspico anche una maggiore produzione di anticorpi monoclonali, che si stanno dimostrando particolarmente efficaci anche sulle varianti".

Agenzia_Ansa : L'arrivo del vaccino Johnson & Johnson in Italia per la metà di aprile è stato annunciato dal presidente del Consig… - antoguerrera : ?? Zero morti per Covid a Londra nelle ultime 24 ore. ?? È la prima volta dopo sei mesi. Ed è una pietra miliare,… - Antonio_Tajani : Bene l'arrivo del #vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile. L'approvvigionamento di dosi è la via per acc… - twMirandolina : RT @fanpage: Il 16 aprile in Italia arriveranno le prime dosi del vaccino sviluppato da Johnson & Jonhson: si tratterà dell’unico vaccino m… - IliaVerrocchi : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | I vaccini Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile. #ANSA -